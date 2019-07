Diplomat Rusia: Pencabutan Sanksi Korut dalam Waktu Dekat Tidak Memungkinkan

Photo : YONHAP News

Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan tidak akan ada kemungkinan pencabutan sanksi Dewan Keamanan PBB pada Korea Utara dalam waktu dekat, karena Amerika Serikat (AS) tetap mengambil sikap keras.Menurut kantor berita Rusia TASS, Duta Besar Vasily Nebenzya mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia berupaya untuk mendorong penuntasan masalah ini, namun sebelumnya sanksi terhadap Korea Utara harus dicabut dan hanya dapat dilaksanakan melalui Dewan Keamanan PBB.Dia menjelaskan bahwa untuk menuntaskan masalah sanksi yang dijatuhkan kepada Korea Utara, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB semuanya harus menyuarakan pandangan yang sama.Ditambahkannya ada lebih dari satu negara yang sangat menentang pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara, termasuk AS.Diplomat Rusia mengkritik AS berada dalam paradigma yang berbeda, yang meyakini permulaan kembali dialog antara Korea Utara dan AS merupakan hasil satu-satunya dari sanksi PBB terhadap negara komunis tersebut.