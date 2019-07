Pejabat Perdagangan Korsel Bertolak ke AS untuk Bahas Pembatasan Ekspor Jepang

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan, Yoo Myeong-hee bertolak menuju Amerika Serikat (AS) pada hari Selasa (23/7/19) untuk mengadakan tugas kunjungan selama lima hari kedepan.Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan mengatakan bahwa Yoo diperkirakan akan berdiskusi untuk mendorong dukungan dan mediasi AS, di tengah perselisihan dagang yang ekstrem antara Korea Selatan dan Jepang.Yoo diharapkan akan bertemu dengan pejabat senior di Gedung Putih dan para anggota parlemen AS untuk menyampaikan keterangan mengenai tindakan Jepang yang tidak adil dan posisi Korea Selatan.Kunjungan Yoo ke AS tampaknya mendapat sorotan karena bertepatan dengan lawatan Penasihat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton ke Korea Selatan pada hari Selasa (23/7/19).