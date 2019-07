Delegasi Korsel Bertolak ke AS pada Hari Rabu

Photo : YONHAP News

Delegasi Korea Selatan yang terdiri dari tujuh orang anggota dari partai berkuasa dan oposisi mengunjungi Washington, D.C, Amerika Serikat selama lima hari mulai hari Rabu (24/7/19).Delegasi yang dipimpin oleh anggota Partai Demokrat Korea Chung Sye-kyun tersebut, akan menyampaikan rancangan resolusi yang diadopsi oleh Komisi Parlemen Urusan Luar Negeri dan Unifikasi mengenai ketidakadilan langkah pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan kepada AS.Mereka juga akan menghadiri sidang anggota parlemen antara Korea Selatan, AS dan Jepang pada hari Jumat (26/7/19) mendatang untuk meminta pembukaan dialog antara Korea Utara dan AS serta menekankan perlunya kerja sama antara Korea Selatan, AS dan Jepang.