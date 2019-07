Pertemuan Ketua Badan Keamanan Nasional Korsel-AS Digelar

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan pelanggaran Zona Identifikasi Pertahanan Udara Korea Selatan (KADIZ) oleh pesawat militer China dan Rusia, Penasihat Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih John Bolton menyatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan membahas situasi darurat tersebut secara intensif.Pertemuan antara Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Chung Eui-yong dan Bolton, berlangsung pada hari Rabu (24/7/19) pukul 9:00 selama 1 jam 15 menit dan kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan siang bersama.Kedua negara sepakat untuk membahas dana pembagian biaya pertahanan setelah tahun 2020 mendatang secara rasional dan adil, serta juga membahas langkah kerja sama untuk keamanan maritim dan kebebasan pengoperasian kapal di Selat Hormuz.Selain itu, dua pihak menyamakan pandangan untuk memajukan negosiasi denuklirisasi melalui pembukaan kembali pertemuan tingkat kerja antara Korea Utara dan AS, dan untuk itu kedua pihak akan melakukan kerja sama yang erat.Dua negara menegaskan kembali aliansi antara Korea Selatan dan AS, yang merupakan aliansi utama yang saling menguntungkan berdasarkan kepercayaan untuk perdamaian dan kestabilan di wilayah.Pertemuan hari ini diawali dengan pertemuan antara Bolton dan Chung tersebut, dan kemudian dlanjutkan dengan pertemuan dengan Menteri Pertahanan, jamuan siang dan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri.Pertemuan itu dihadiri oleh para pejabat utama terkait kebijakan AS untuk Semenanjung Korea termasuk Penasihat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Bolton, Direktur Senior untuk Asia Timur di Dewan Keamanan Nasional AS, Matt Pottinger dan Penasihat Urusan Semenanjung Korea dari Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Allison Hooker.