Bolton Bertemu dengan Menlu Korsel

Photo : KBS News

Penasihat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton menyatakan tujuan bersama Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan adalah menjaga aliansi kuat antara Korea Selatan dan AS, demi perdamaian di wilayah Semenanjung Korea dan tujuan itu akan tetap sama kedepannya.Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha, Bolton mengatakan bahwa walaupun ada banyak tantangan di dunia, namun dia percaya Korea Selatan dan AS akan bekerja sama dengan erat.Menteri Kang menyambut hangat kedatangan Bolton dan mengatakan, dia meyakini bahwa segala kesulitan dapat diatasi berdasarkan hubungan aliansi antara kedua negara.Ditambahkan pula, dirinya ingin memberikan keyakinan kepada Bolton bahwa pemerintah Seoul memberi dukungan penuh mengenai isu Korea Utara, selain membahas isu terkait hubungan aliansi antara AS dan Korea Selatan.Perwakilan Korea Selatan dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Lee Do-hoon, Direktur Badan Urusan Amerika Kim Tae-jin, Direktur Badan Urusan Asia Timur dan Pasifik Kim Jung-han, dan lainnya.Sedangkan perwakilan dari AS adalah Direktur Senior untuk Asia Timur di Dewan Keamanan Nasional AS Matt Pottinger, Penasihat Urusan Semenanjung Korea dari Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Allison Hooker, Duta Besar AS untuk Korea Selatan Harry Harris, dan lainnya.Usai pertemuan tersebut, Bolton menyatakan kedua pihak telah melakukan diskusi yang produktif dan berekspektasi tinggi atas kerja sama di masa depan.