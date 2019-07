Korsel Sepenuhnya Dukung Kepemimpinan AS di Selat Hormuz

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha menyampaikan bahwa Korea Selatan memberikan dukungan sepenuhnya atas kepimimpinan Amerika Serikat (AS) untuk menjaga keamanan di sekitar Selat Hormuz.Penasihat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton mengatakan dalam pertemuan dengan Menteri Kang pada hari Rabu (24/7/19) di Seoul bahwa meskipun ada banyak tantangan di seluruh dunia, dirinya menyakini bahwa Korea Selatan dan AS akan tetap bekerja sama dengan erat.Selanjutnya Menteri Kang menanggapi akan mendukung penuh upaya AS, mengingat permintaan Washington kepada sekutu-sekutunya untuk mengikuti koalisi yang diusulkan oleh AS di Selat Hormuz.Kedua negara sepakat akan membahas kerja sama demi tercapainya keamanan laut dan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz.Dilaporkan pula bahwa otoritas militer Korea Selatan juga ikut mempertimbangkan partisipasinya dalam koalisi tersebut.Dalam pertemuan antara Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan Chung Eui-yong dengan Bolton, keduanya juga menyetujui pembahasan erat mengenai insiden darurat ke depannya, seperti pelanggaran pesawat militer China dan Rusia ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara Korea Selatan (KADIZ) baru-baru ini.