Seoul dan Washington Segera Mulai Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) diharapkan akan segera mulai melakukan negosiasi pembagian biaya pertahanan untuk pasukan AS di Korea Selatan yang akan diterapkan setelah tahun 2020.Sebuah sumber berita diplomatik memandang bahwa pihak Washington telah memasuki tahap akhir dalam penelitian pembagian biaya pertahanan secara global, dan akan menyampaikan keterangan kepada negara-negara sekutu yang terlibat termasuk Korea Selatan.Rincian prinsip baru yang akan disediakan AS masih belum diketahui, namun ada kemungkinan besar akan sangat meningkatkan beban dari negara-negara sekutunya.Pada bulan Maret lalu, Korea Selatan dan AS telah mendatangani perjanjian pembagian biaya pertahanan dan berdasarkan perjanjian tersebut Korea Selatan harus membayar 1,389 triliun won untuk tahun 2019.