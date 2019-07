'Kill This Love' Jadi MV K-Pop dengan Rekor Tercepat Ditonton 500 Juta Kali

Photo : YONHAP News

Girl band Korea Selatan, Blackpink meraih rekor baru dengan karya terbarunya 'Kill This Love', dengan berhasil menjadi video musik (MV) K-Pop tercepat yang ditonton sebanyak 500 juta kali.Menurut YG Entertainment pada hari Kamis (25/7/19), MV tersebut pada hari Kamis pagi berhasil ditonton lebih dari 500 juta kali dalam waktu 111 hari, sejak dirilis pada tanggal 5 April 2019.'Kill This Love' menjadi MV keempat Blackpink yang ditonton lebih dari 500 juta kali, seperti 'Boombayah', dan 'As If It's Your Last' yang telah ditonton 600 juta kali, serta MV 'DDU DU DDU DU' yang hampir ditonton 800 juta kali.'Kill This Love' juga berhasil masuk dalam daftar tangga lagu utama Billboard yakni 'Hot 100' dan 'Billboard 200', masing-masing menempati peringkat ke-41 dan ke-24 secara bersamaan.