WSJ: Ada Kemungkinan Korut Produksi 12 Senjata Nuklir Setelah KTT Korut-AS di Singapura

Photo : YONHAP News

Surat kabar harian internasional berbasis di New York, Wall Street Journal (WSJ) memberitakan pada hari Kamis (25/7/19) bahwa ada kemungkinan Korea Utara telah memproduksi 12 senjata nuklir baru setelah KTT Korea Utara-Amerika Serikat (AS) di Singapura pada tanggal 12 Juni tahun lalu.Menurut WSJ, para pakar keamanan dari Badan Intelijen Pertahanan (DIA) di bawah naungan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan bahwa Korea Utara memiliki 20-60 unit senjata nuklir.Jenny Town, seorang peneliti di wadah pemikir AS, The Stimson Center, menaruh perhatian pada alat yang berbentuk tabung di fasilitas nuklir Yongbyon yang diambil melalui foto satelit.Menurutnya, alat yang berbentuk tabung tersebut dianggap mengandung cairan nitrogen yang dibutuhkan dalam proses pengayaan uranium. Alat yang dimuat ke truk tersebut kemudian dipindahkan ke dekat gedung fasilitas pemisah sentrifugal.Town menambahkan bahwa salju tertumpuk di atas atap gedung lain dalam foto satelit yang diambil pada musim dingin, namun tidak ada salju di atas atap gedung fasilitas pemisah sentrifugal. Hal itu berarti fasilitas pemisah sentrifugal tetap digunakan, dan panasnya terus dikeluarkan dari gedung itu.WSJ menekankan bahwa pertemuan antara Presiden AS Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberikan harapan atas penyerahan senjata nuklir Korea Utara, namun para pakar yang menganalisis foto satelit mengklaim bahwa Korea Utara tampaknya malah meningkatkan produksi materi nuklir dan rudal jarak jauh.