Pejabat Seoul Bertemu dengan Para Tokoh Urusan Perdagangan dan Ekonomi AS

Photo : YONHAP News

Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan, Yoo Myung-hee yang mengunjungi Amerika Serikat (AS) untuk memecahkan masalah pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan bertemu dengan tokoh-tokoh urusan perdagangan ekonomi dan anggota parlemen AS.Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat (26/7/19) bahwaYoo mengunjungi AS pada tanggal 23-25 Juli, untuk memberitahukan ketidakadilan pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan dan juga menjelaskan keseriusan tindakan tersebut.Melalui kunjungan kali ini, Yoo bertemu dengan Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross, Ketua Komite Urusan Luar Negeri di Majelis Rendah AS, Eliot Engel, dan lainnya.Selain itu, dia mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Industri Semikonduktor AS (SIA), Asosiasi Industri Manufaktur AS, Yayasan Heritage, pakar perdagangan, pakar kebijakan diplomasi, dan lainnya.Yoo menjelaskan bahwa tindakan Jepang kali ini sangat berbahaya karena keunggulan teknologi dan ketergantungan perdagangan dari suatu negara dimanfaatkan sebagai sarana politik. Hal itu dapat menghancurkan tata tertib perdagangan internasional dan kepercayaan global.Dia juga menekankan langkah Jepang memberi pengaruh negatif baik hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, maupun industri AS yang terkait dan jaringan distribusi global.Pemerintah Korea Selatan menjelaskan bahwa parlemen dan para pakar di AS juga mengeluarkan keprihatinan serius atas pengaruh negatif kasus kali ini dan juga menyatakan akan berperan aktif untuk memecahkan masalah tersebut.