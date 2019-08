Perwakilan NSC AS Bertemu dengan Perwakilan Korut di DMZ Pekan Lalu

Photo : YONHAP News

Kantor berita Reuters pada hari Selasa (30/7/19) waktu setempat, melansir bahwa perwakilan Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih telah menemui perwakilan Korea Utara (Korut) di Zona Demiliterisasi (DMZ) pada pekan lalu.Dengan mengutip seorang pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat (AS), Reuters mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan untuk menyampaikan foto-foto yang diambil saat Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu di Panmunjeom beberapa saat lalu.Kantor berita tersebut juga menambahkan bahwa perwakilan Korut mengatakan kepada perwakilan AS bahwa pertemuan antara Korut dan AS dapat segera diadakan.Sementara itu, Penasihat NSC Gedung Putih John Bolton telah mengunjungi Korea Selatan pada tanggal 24-25 Juli lalu, bersama beberapa pejabat NSC lainnya.