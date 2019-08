Pompeo: Menlu Korsel, AS dan Jepang Akan Bertemu di ARF

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada hari Selasa (30/7/19) waktu setempat menyatakan dirinya akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Jepang di sela-sela Forum Regional ASEAN (ARF) yang diadakan di Bangkok, Thailand minggu ini.Pertemuan itu dibuka agar AS dapat mengambil peran sebagai penegah dalam konflik antara Korea Selatan dan Jepang yang sedang terjadi akibat pembatasan ekspor Jepang ke Korea Selatan.Dalam perjalanan pesawat ke Bangkok untuk menghadiri ARF, Pompeo menyebutkan bahwa dirinya akan menemui Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Jepang baik secara terpisah maupun bersama untuk mendorong usaha kedua negara agar dapat menemukan jalan keluar.Pompeo selanjutnya mengatakan bahwa Korea Selatan dan Jepang keduanya merupakan mitra penting AS dan telah melakukan kerja sama yang erat dengan AS dalam upaya denuklirisasi Korea Utara.Pompeo menambahkan dirinya berharap pertemuan menteri luar negeri trilateral dapat membantu Korea Selatan dan Jepang menemukan solusi untuk masalah mereka karena hal itu juga penting bagi AS.