The Fed Pangkas Suku Bunga Acuannya

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed. memangkas tingkat suku bunga acuannya untuk pertama kalinya sejak Desember 2008.Dalam rapat kebijakan dua hari yang berlangsung pada tanggal 30 dan 31 Juli, The Fed memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin, menjadi kisaran 2-2,25 persen,The Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka membuat keputusan tersebut dengan mempertimbangkan realisasi dan ekspektasi kondisi perekonomian global. Kondisi ini terutama mengacu pada pasar ketenagakerjaan dan pencapaian inflasi yang masih jauh di bawah target.Namun, Gubernur the Fed Jerome Powell mengatakan dalam konferensi persnya, bahwa itu bukanlah awal dari rangkaian panjang penurunan suku bunga.