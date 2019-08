Gubernur BOK: Penurunan Suku Bunga AS Kurang Agresif Dibandingkan Perkiraan Pasar

Photo : YONHAP News

Gubernur Bank Sentral Korea (BOK) Lee Ju-yeol menilai bahwa pernyataan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) Jerome Powell mengenai pemangkasan suku bunga acuan dinilai kurang memadai dibandingkan perkiraan pasar.Gubernur Lee mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis (1/8/19) bahwa pemangkasan suku bunga acuan The Fed yang dikeluarkan pada pagi hari selaras dengan dugaan semula.Namun, pernyataan Gubernur Powell dinilai kurang agresif dibandingkan yang diperkirakan, namun fokusnya berada pada The Fed yang pada dasarnya mengambil langkah yang diperlukan dalam upaya memulihkan pertumbuhan ekonomi AS ke depannya.Dengan turunnya suku bunga acuan The Fed sebesar 25 basis poin, menjadi kisaran 2-2,25 persen, Powell menunjukkan bahwa keputusan itu bukanlah awal dari rangkaian panjang penurunan suku bunga.