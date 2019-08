Jumlah Warga AS yang Anggap Nuklir Korut sebagai Ancaman Utama Berkurang

Photo : YONHAP News

Rasio warga Amerika Serikat (AS) yang menganggap bahwa nuklir Korea Utara sebagai ancaman utama berkurang dalam kurun waktu dua tahun, dari yang sebelumnya 75 persen menjadi 53 persen.Pada tanggal 30 Juli lalu, sebuah lembaga jajak pendapat AS, 'Pew Research Center' mengumumkan hasil survei yang dilaksanakan tanggal 10-15 Juli lalu, kepada 1.502 orang dewasa AS.Menurut hasil survei tersebut, 53 persen responden menjawab program nuklir Korea Utara menjadi ancaman utama bagi AS. Jumlah itu berkurang sebesar 22 persen poin dibandingkan hasil survei dua tahun lalu yang tercatat mencapai 75 persen.Hasil tersebut dipengaruhi oleh peredaan ketegangan antara Korea Utara dan AS melalui KTT sebanyak dua kali pada bulan Juni tahun lalu dan Februari tahun ini, serta pertemuan mendadak di Panmunjeom pada bulan Juni ini.Sebanyak 54 persen responden pendukung Partai Demokrat AS, dan 52 persen responden pendukung Partai Republik AS menilai nuklir Korea Utara sebagai ancaman utama.Sementara itu, anggapan negatif AS terhadap tekad denuklirisasi Korea Utara menjadi lebih buruk memasuki tahun ini.Sebanyak 58 persen responden mengatakan bahwa para pemimpin Korea Utara dirasa tidak serius dalam usaha menghilangkan keprihatinan internasional atas program nuklir negaranya, dan angka itu bertambah dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebanyak 49 persen.Pew Research Center menyatakan bahwa opini publik AS mengenai ancaman global berubah dalam waktu dua tahun. Dibandingkan tahun 2017, kini banyak warga AS yang mengganggap pengaruh China dan program nuklir Iran sebagai ancaman utama, sedangkan jumlah orang yang menganggap IS dan program nuklir Korea Utara sebagai ancaman utama cukup berkurang.