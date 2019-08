Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha mengatakan pada hari Jumat (2/8/19) bahwa Amerika Serikat (AS) merasa khawatir terhadap situasi konflik antara Korea Selatan dan Jepang dan akan berusaha dengan keras mengambil suatu peranan di tengah konflik ini meskipun dirasa sulit.Menteri Kang menjelaskan sikap AS terhadap aksi balasan dari Jepang tersebut, kepada wartawan seusai Konferensi Menteri Luar Negeri antara Korea Selatan, AS dan Jepang di sela-sela Forum Regional ASEAN (ARF) di Bangkok, Thailand pada hari Jumat.Menurut Kang, dalam pertemuan tersebut, dirinya menyampaikan kritik yang kuat terhadap keputusan pemerintah Jepang untuk mencabut Korea Selatan dari daftar negara putih meskipun telah menyarankan untuk segera menarik dan memecahkan masalah tersebut lewat perundingan di meja dialog.Ditambahkannya, pemerintah Seoul tetap mengatakan kepada Jepang untuk mengatasi konflik melalui dialog dan AS juga terus mencurahkan usaha yang sama, namun Jepang tetap tidak menerimanya.Oleh karena itu, Jepang harus bertanggung jawab terhadap situasi saat ini dan segera mencabut keputusan kali ini.Sementara itu, Menteri Kang tidak memberi jawaban terhadap pertanyaan apakah ada rancangan baru yang dibahas setelah Jepang menolak 'perjanjian penundaan (standstill agreement)'.