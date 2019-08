Pompeo Serukan Korsel, Jepang Gabung dalam Koalisi untuk Jaga Selat Hormuz

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo berulang kali menyinggung Korea Selatan dan Jepang, di tengah penjelasan pembentukan koalisi Angkatan Laut yang diusulkan oleh AS, untuk menjaga keamanan Selat Hormuz.Menurut data yang didistribusikan oleh Kementerian Luar Negeri AS pada tanggal 5 Agustus waktu setempat, pada tanggal 4 Agustus lalu, Pompeo menyebut Korea Selatan dan Jepang dalam wawancara dengan stasiun televisi Sky News Australia, ketika ditanya apakah dia menginginkan Australia untuk bergabung dalam koalisi tersebut.Pompeo menambahkan bahwa partisipasi Australia dalam koalisi tersebut akan mengarah pada perlindungan ekonomi Australia, Korea Selatan dan Jepang yang masing-masing bergantung pada produk yang melintasi Selat Hormuz.