Trump: Korsel Setuju Bayar Lebih Banyak Biaya Penempatan Pasukan AS di Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dalam akun twitternya pada hari Rabu (7/8/19), bahwa Korea Selatan telah menyetujui akan membayar lebih banyak biaya pembagian pertahanan untuk pasukan AS di Korea Selatan.Presiden Trump juga menyampaikan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa dirinya dan Korea Selatan telah sepakat untuk meningkatkan kontribusi pemerintah Seoul untuk mempertahankan angkatan bersenjata Amerika di Semenanjung Korea.Trump mengutarakan bahwa sebanyak 32.000 tentara AS telah membantu untuk mempertahankan Korea Selatan selama beberapa dekade terakhir, tetapi AS tidak mendapatkan apapun.Trump lebih lanjut mengatakan, Seoul telah setuju untuk membayar lebih banyak biaya ke Washington untuk mempertahankan diri dari ancaman Korea Utara.Presiden Trump dalam cuitannya di twitter mengatakan bahwa pembicaraan untuk meningkatkan kontribusi Korea Selatan dalam pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan AS telah dimulai. Namun Kementerian Luar Negeri di Seoul mengatakan pembicaraan tersebut masih belum dimulai.Berdasarkan perjanjian saat ini, Seoul harus membayar 1,038 triliun won untuk tahun ini, meningkat 8,2 persen dari 960 miliar won pada tahun lalu.