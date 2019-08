Menhan AS Berkunjung ke Korsel pada Hari Kamis

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) yang baru Mark Esper, melakukan kunjungannya ke Korea Selatan selama dua hari mulai hari Kamis (8/8/19) ini.Seorang pejabat di Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa Menteri Esper telah tiba di pangkalan pasukan AS di Osan, provinsi Gyeonggi pada hari Kamis siang dan akan bertemu dengan mitranya dari Korea Selatan, Menteri Pertahanan Jeong Kyeong-doo pada hari Jumat (9/8/19) besok.Dalam pertemuan esok hari, keduanya diperkirakan akan membahas berbagai isu keamanan, termasuk penembakan rudal tipe baru dari Korea Utara baru-baru ini, masalah Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) antara Korea Selatan dan Jepang, serta partisipasi pasukan Korea Selatan dalam koalisi AS untuk menjaga keamanan di Selat Hormuz.Dilaporkannya bahwa pembagian biaya pertahanan untuk pasukan AS di Korea Selatan akan menjadi agenda prioritas.Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan Choi Hyun-soo menyampaikan dalam pengarahan runtin hari Kamis bahwa kedua menteri pertahanan tidak akan membahas penempatan rudal jarak menengah AS di wilayahnya.