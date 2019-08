Trump Bangga Atas Kenaikan Tanggungan Biaya Pertahanan oleh Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan pernyataan bahwa tidak sulit baginya untuk menaikkan biaya pertahanan yang ditanggung Korea Selatan untuk penempatan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan, di sebuah acara pengumpulan dana untuk kampanye pemilihan ulang pada tanggal 9 Agustus lalu.Harian AS New York Post menyampaikan pernyataan Trump bahwa dia merasa lebih mudah untuk mendapatkan 1 miliar dolar Amerika dari Korea Selatan daripada mengumpulkan biaya pinjaman apartemen di Brooklyn senilai 114,13 dolar Amerika dari penyewa apartemen bersama ayahnya saat dia masih kecil.Pernyataan tersebut ditafsirkan bahwa dia memuji dirinya sendiri atas kenaikan biaya pertahanan yang ditanggung oleh Korea Selatan untuk penempatan pasukan AS di Korea Selatan.Dalam negosiasi pembagian biaya pertahanan ke-10 pada awal tahun ini, AS meminta biaya yang ditanggung Korea Selatan senilai 1 miliar dolar Amerika atau 1,2 triliun won, dan pada akhirnya biaya itu ditetapkan pada angka 1,038 triliun dolar Amerika dengan kenaikan 8,2 persen dibandingkan tahun lalu.Selain itu, Trump meniru gaya bicara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in saat menjelaskan proses negosiasi biaya pertahanan tersebut, dan juga meniru pengucapan bahasa Jepang Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengenai pembahasan bea masuk.Sehubungan dengan hal tersebut, New York Post mengkritik bahwa Trump dengan sengaja mengejek negara-negara aliansinya seperti Korea Selatan, Jepang, Uni Eropa, dan sebagainya.Sementara itu, Trump mengatakan dia menerima surat yang indah dari Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada pekan ini. Menurutnya, dia dan Kim Jong-un merupakan sahabat, dan jika dia tidak terpilih sebagai presiden AS, maka AS sudah pasti tengah berperang dengan Korea Utara.