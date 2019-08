AS Perpanjang Larangan Perjalanan Warga AS ke Korut

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) telah memperpanjang larangan bepergian ke Korea Utara untuk warga negaranya, untuk satu tahun kedepan.Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan pada hari Senin (19/8/19) bahwa larangan akan tetap berlaku sampai 31 Agustus tahun depan, kecuali jika larangan tersebut dicabut oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.Kementerian tersebut mengatakan bahwa mereka memutuskan hal tersebut berdasarkan terus adanya 'risiko serius' bagi warga negara AS yang dapat ditangkap dan dikenakan penahanan jangka panjang di Korea Utara.Larangan perjalanan pertama kali diberlakukan pada bulan September 2017 dan diperbarui pada tahun 2018. AS menerapkan langkah tersebut setelah kematian Otto Warmbier, seorang mahasiswa Amerika yang ditahan di Korea Utara dan meninggal dunia tidak lama setelah dilepaskan dan dikembalikan ke pihak berwenang AS dalam keadaan koma.