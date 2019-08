Beberapa Film Korsel Bawa Kabar Gembira dari Festival Film Locarno, Swiss

Photo : KBS News

Beberapa film karya Korea Selatan berhasil membawa kabar baik di Festival Film Internasional Locarno ke-72 di Swiss.Sebuah film yang dibuat bersama Korea Selatan dan Prancis berjudul 'Isadora's Children' berhasil meraih Leopard for Best Direction, atau penghargaan pengarahan terbaik.Festival Film Internasional Jeonju, Korea Selatan memberikan dukungan untuk produksi film tersebut yang disutradarai oleh sutradara Prancis, Damien Manivel. Film ini bercerita tentang empat perempuan dengan cara mereka masing-masing menceritakan tarian kreatif yang diciptakan oleh penari legendaris Isadora Duncan.Penghargaan Juri Khusus juga dianugrahi kepada sutradara Korea Selatan Park Jung-bum dengan karya filmnya berjudul 'Height of the Wave'.Selain itu, aktor senior Korea Selatan, Song Kang Ho, sudah meraih penghargaan sebagai aktor terbaik (Excellence Award) di festival yang sama pada tanggal 12 Agustus lalu, dan berhasil menjadi aktor pertama dari Asia yang menerima penghargaan tersebut.Festival Film Internasional Locarno ke-72 berlangsung dari tanggal 7-17 Agustus waktu setempat.