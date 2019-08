Menlu AS Pompeo Mendesak Korea Utara Kembali ke Meja Perundingan

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada hari Selasa (20/8/19) waktu setempat mengatakan keprihatinannya tentang peluncuran rudal balistik jarak pendek Korea Utara baru-baru ini dan mendesak Korea Utara kembali ke meja perundingan untuk melanjutkan pembicaraan nuklir dengan AS.Pompeo mengatakan dalam wawancara dengan CBS AS bahwa AS berharap pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan maju ke meja perundingan dan mendapatkan hasil yang lebih baik.Pompeo juga mengatakan bahwa negosiasi antara Pyongyang dan Washington tidak bisa dibuka secepat yang diharapkan AS. Pihaknya juga memahami akan ada tantangan di sepanjang jalan dalam mencapai kesepakatan.Komentar Pompeo datang ketika Perwakilan Khusus untuk Kebijakan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Stephen Biegun berada di Seoul untuk mengadakan pertemuan dengan para pejabat Korea Selatan tentang upaya denuklirisasi.