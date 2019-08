BTS Dinominasikan dalam 5 Kategori MTV Video Music Awards 2019

Photo : KBS News

BTS dinominasikan dalam 5 kategori penghargaan MTV Video Music Awards 2019, salah satu acara penghargaan terbesar di Amerika Serikat.Dengan lagu terbarunya 'Boy With Luv, feat. Halsey', BTS menjadi nominator dalam kategori 'Best Collaboration', ' Best K-pop' dan 'Best Group'.Bukan hanya itu, staf music video dari lagu 'Boy With Luv' dan juga direktur performa BTS, Son Sung-deuk pun dinominasikan dalam 'Best Art Direction' dan 'Best Choreography'.Kategori 'Best K-pop' baru ditambahkan tahun ini dan lima grup K-POP seperti BLACKPINK, EXO, NCT 127, Monsta X dan TXT akan bersaing di kategori ini.MTV Video Music Awards 2019 akan memberikan penghargaan pada 23 kategori termasuk Video of the Year, Artist of the Year dan Song of the Year.