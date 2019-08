Trump Berjanji Bantu Apple Lawan Samsung

Photo : KBS News

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Rabu(21/8/19) waktu setempat berjanji untuk membantu raksasa teknologi negaranya, Apple dalam persaingannya melawan Samsung Electronics, Korea Selatan.Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Trump mengutip Samsung sebagai pesaing yang baik, namun dia akan membantu CEO Apple, Tim Cook dalam jangka pendek untuk mengatasi kesulitannya dalam persaingan dengan Samsung.Pernyataan itu datang beberapa hari setelah Trump dan Cook makan bersama pada akhir pekan lalu. Keduanya dilaporkan membahas dampak putaran tarif baru terhadap China bagi Apple.Pada hari Minggu(18/8/19), Trump mengatakan bahwa ia mempertimbangkan keprihatinan Apple setelah Cook membuat argumen yang sangat menarik bahwa pesaing Apple, Samsung tidak akan dikenakan pembatasan yang sama karena perbedaan geografis dan rantai pasokan.Apple membuat sebagian besar perangkatnya di China sebelum mengimpornya ke AS, yang dapat membuat iPhone terkena tarif baru China. Sementara Samsung memproduksi sebagian besar smartphone-nya yang terjual di A.S. di Vietnam dan India.