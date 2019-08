Harga Minyak Kembali Naik Mulai Bulan September

Photo : YONHAP News

Harga bensin dan solar akan naik masing-masing 58 won dan 41 won per liter mulai 1 September mendatang.Kementerian Urusan Perekonomian Korea Selatan mengatakan pada hari Kamis (22/8/19) bahwa potongan pajak bahan bakar tidak akan diperpanjangkan dan akan dihentikan mulai 1 September, karena kecemasan terhadap kurangnya jumlah pendapatan pajak dan harga minyak internasional menunjukkan kestabilan.Jika potongan pajak bahan bakar dari pemerintah akan dihentikan mulai bulan depan, harga bensin naik 58 won menjadi 821 won per liter dan harga solar naik 41 won menjadi 582 won per liter.Menurut OPINET, jasa informasi harga minyak dari Perusahaan Minyak Nasional Korea (KNOC), harga rata-rata bensin pada hari Kamis (22/8/19), tercatat 1.493 won per liter dan harga solar tercatat 1.351 won per liter.Pemerintah Korea Selatan memberikan potongan pajak minyak untuk sementara mulai November 2018 lalu dengan tujuan untuk mengaktifkan ekonomi dan menstabilkan kehidupan rakyat kelas bawah.