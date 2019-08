Menteri Pompeo Kecewa atas Pencabutan GSOMIA

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan rasa kecewanya atas keputusan pemerintah Seoul untuk tidak memperpanjang Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA), serta mendesak dilakukan dialog antara Korea Selatan dan Jepang.Menteri Pompeo yang mengunjungi Kanada menyatakan hal tersebut saat jumpa pers bersama yang digelar setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland pada hari Kamis(22/8/19) waktu setempat.Dalam pembicaraan melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha pada Kamis malam, Menteri Pompeo menyampaikan posisi AS dan mengatakan bahwa AS berharap agar dua negara mulai berdialog untuk menormalisasi hubungannya.Sementara, Pentagon juga mengeluarkan pernyataan yang lebih keras atas pencabutan GSOMIA.Pentagon mengeluarkan tanggapan resmi melalui Juru Bicara Pentagon, Letnan Kolonen Dave Eastburn hari Kamis bahwa pihaknya menyatakan keprihatinannya dan merasa kecewa atas keputusan Korea Selatan yang tidak memperpanjang GSOMIA.Media AS melaporkan keputusan Seoul untuk tidak memperpanjang GSOMIA dengan ekspresi 'terkejut' dan memberitakan mengapa hubungan antara Korea Selatan dan Jepang memburuk, termasuk masalah sejarah penjajahan Jepang, kerja paksa, dll.