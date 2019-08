AS : Korut Mampu Kembangkan Lokasi Uji Coba Nuklir untuk Menggantikan Punggyeri

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri AS menilai bahwa Korea Utara dapat membangun lokasi uji coba nuklir baru yang dapat menggantikan lokasi uji coba nuklir Punggyeri yang telah dibongkar pada tahun lalu.Laporan yang diumumkan pada hari Kamis(22/8/19) lalu itu mengatakan bahwa Korea Utara mampu mengembangkan lokasi uji coba nuklir baru jika Korea Utara menginginkan.Ditambahkan juga bahwa Korea Utara tidak melakukan uji coba nuklir tambahan hingga saat ini dan telah membongkar lokasi uji coba nuklir Punggyeri. Langkah-langkah tersebut bisa menjadi bukti Korea Utara untuk mematuhi janji denuklirisasi.Namun, langkah Korea Utara yang tidak menerima rombongan investigasi internasional untuk memastikan pembongkaran lokasi Punggyeri, membuat dunia internasional mencurigai tekad Korea Utara terhadap niat menghentikan uji coba nuklir dan denuklirisasi.Kementerian Luar Negeri AS memperkirakan masih ada fasilitas nuklir yang belum ditemukan di Korea Utara. AS terus mengawasi akitivitas nuklir Korea Utara secara saksama, dan mengedepankan dialog dengan Korea Utara, guna memenuhi tujuan denuklirisasi yang lengkap dan terverfikasi(FFVD).Untuk mencegah pengembangan misil Korea Utara, mereka juga bekerjasama dengan negara mitra perjanjian Rezim Pengontrol Teknologi Missil (MTCR).AS menyatakan bahwa China memasok produk yang dibatasi MTCR kepada Korea Utara, Iran, Suriah, dll, dan menunjukkan keprihatinan yang mendalam atas transfer teknologi pembuatan misil China kepada negara-negara tersebut.AS juga mengkritik bahwa Korea Utara telah mengelola program senjata biokimia untuk mendominasi kekuatan militer Korea Selatan dan AS, hal itu melanggar Larangan Penggunaan Senjata Biologis.