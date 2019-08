JSC : Korut Luncurkan Dua Proyektil ke Laut Timur Sabtu Pagi

Photo : KBS News

Korea Utara kembali meluncurkan dua proyektil ke Laut Timur pada hari Sabtu (24/8/19) pagi.Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Utara meluncurkan dua proyektil yang diperkirakan sebagai rudal balistik jarak pendek dari daerah Sondok di provinsi Hamgyong Selatan, Korea Utara ke arah Laut Timur, masing-masing pada sekitar pukul 06.45 dan 07.02.Proyektil itu terbang sejauh 380 km dengan ketinggian 97 km dan kecepatan 6,5 mach.JCS menyampaikan bahwa otoritas intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang menganalisisnya secara rinci.Otoritasi militer Korea Selatan akan membagikan informasi terkait sesuai dengan permintaan dari pihak Jepang karena Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) dengan Jepang masih berlaku.JCS mengatakan bahwa militer Korea Selatan tengah mengamati situasi untuk menghadapi kemungkinan adanya peluncuran tambahan dan mempertahankan kesiagaannya.Peluncuran oleh Korea Utara ini terjadi 8 hari setelah dua proyektil diluncurkan dari daerah Tongchon, Provinsi Gangwon Korea Utara ke arah Laut Timur pada 16 Agustus lalu, tepatnya pertama kali setelah latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS berakhir pada 20 Agustus lalu.Korea Utara mengecam keras Korea Selatan dan AS dengan menyebut latihan militer gabungan dua negara tersebut yang telah berakhir pada 20 Agustus dan pemasukan senjata Amerika Serikat ke Korea Selatan.Selain itu, Korea Utara diketahui menolak usulan kontak dari Perwakilan Khusus untuk Korea Utara dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Stephen Biegun yang mengunjungi Seoul pada 20 Agustus lalu dan mengkritik Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.Peluncuran pada hari Jumat ini merupakan peluncuran yang kesembilan oleh Korea Utara pada tahun ini.