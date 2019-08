Dubes AS untuk Korsel Kunjungi Hyundai Heavy Industries

Photo : YONHAP News

Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Harry Harris bersama dengan Konsul AS di Busan Daniel C. Gedacht, mengunjungi kantor pusat Hyundai Heavy Industries di Ulsan pada hari Senin (26/8/19), untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut termasuk CEO-nya, Han Young-seuk.Dalam pertemuan tersebut mereka membicarakan kerja sama di bidang industri seperti perluasan pertukaran teknologi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.Amerika Serikat merupakan pasar ketiga terbesar dunia yang menguasai 12,6% atau 9,7 miliar dolar Amerika dari jumlah pesanan kapal dunia.Hyundai Heavy Industries mempunyai teknologi kelas dunia dan cukup berpengalaman di bidang perkapalan seperti pengembangan kapal pengangkut gas, kapal selam dan lainnya, serta tidak lupa di bidang pabrik lepas pantai.Pihak Hyundai selama ini telah mengirim 100 kapal mulai tahun 1978 lalu ke Amerika Serikat, termasuk kapal tangker, kapal muatan curah dan sebagainya.CEO Han mengatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan untuk mengembangkan industri kedua negara lewat pertukaran teknologi dan kerja sama bisnis yang erat.