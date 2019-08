Sepuluh Tahun Kedepan, Empat dari Sepuluh Warga Korut Tetap Kekurangan Pangan

Photo : YONHAP News

Sebuah laporan dari Kementerian Pertanian Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa kondisi kekurangan pangan di Korea Utara saat ini akan tetap bertahan hingga sepuluh tahun yang akan datang.Menurut Voice of America (VOA), laporan tersebut memperkirakan bahwa sepuluh tahun kemudian, satu dari empat orang penduduk Korea Utara akan menderita kekurangan pangan yang serius.Lembaga Ekonomi di Kementerian Pertanian AS menyatakan dalam laporan tahunan terbarunya, bahwa 57,3 persen dari total populasi Korea Utara yang mencapai sekitar 14,6 juta orang, tengah mengalami kekurangan pangan untuk tahun ini.Diperkirakan pula bahwa sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2029, akan ada sekitar 11,1 juta orang atau 41,6 persen populasi negara komunis itu yang mengalami kekurangan pangan.Menilik laporan tersebut, Korea Utara berada di posisi kedua terburuk menyusul Yaman di kawasan Asia dalam hal kekurangan pangan dan setara dengan kawasan Sub-Sahara Afrika, dimana kemiskinan tercatat yang terburuk di dunia.