Cheongwadae: Pejabat Keamanan Korsel dan AS Adakan Pembicaraan Telepon Terkait GSOMIA

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae mengatakan bahwa penasihat keamanan nasional Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah membahas koordinasi trilateral dengan Jepang, menyusul keputusan Seoul untuk mengakhiri Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) dengan Tokyo.Juru Bicara Kepresidenan Ko Min-jung, dalam pengarahan hari Rabu (28/8/19), membantah kabar yang berspekulasi bahwa John Bolton memanggil Chung Eui-yong untuk menyatakan penyesalan Washington atas keputusan Korea Selatan untuk mengakhiri GSOMIA dengan Jepang.Ko mengatakan kedua pejabat itu berbicara melalui telepon, tetapi berulang kali menegaskan pembicaraan itu diadakan untuk membahas bagaimana Seoul, Washington dan Tokyo akan mempertahankan koordinasi tiga arah mereka kedepannya.Seorang pejabat senior presiden lainnya mengatakan Cheongwadae dan Gedung Putih melakukan sembilan diskusi terpisah mengenai masalah GSOMIA.Pejabat itu juga turut menjelaskan pernyataan kontroversial Cheongwadae bahwa AS memahami keputusan Seoul untuk menghentikan pakta tersebut. Maksud dari pernyataan tersebut hanya berarti bahwa AS menyadari posisi Korea Selatan, bukan Washington setuju dengan keputusan Seoul tersebut.