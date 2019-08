Korsel Tingkatkan Kerja Sama Medis dan Kesehatan dengan ASEAN

Photo : KBS News

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan menyatakan bahwa Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Kim Kang-lip menjelaskan pencapaian sistem asuransi kesehatan Korea Selatan dan cara penyediaan dana, dalam pidato sambutan di pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN Plus Tiga ke-8 yang digelar di Siem Reap, Kamboja pada hari Jumat (30/8/19) ini.Ditambahkan pula, Kim membagikan upaya untuk menguatkan jaminan asuransi kesehatan dan cara menyediakan anggaran. Selain itu, dia juga menjelaskan perubahan sistem disinfeksi negara, setelah penyebaran virus Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS) pada tahun 2015 lalu.Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN Plus Tiga menghadirkan 10 negara anggota ASEAN, serta tiga negara meliputi Korea Selatan, China dan Jepang.Pertemuan itu digelar sekali dalam periode dua atau tiga tahun sejak tahun 2004 lalu, guna membahas langkah kerja sama di bidang kesehatan dan medis untuk wilayah ASEAN.Pihak peserta kali ini sepakat untuk meningkatkan kerja sama demi memperbaiki kondisi kesehatan di 10 negara ASEAN Plus tiga, dalam sebuah pernyataan bersama.