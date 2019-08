NYT: Sulit untuk Pisahkan Korsel dan Jepang dari Sisi Ekonomi

Photo : YONHAP News

Harian Amerika Serikat (AS) The New York Times melaporkan bahwa Korea Selatan dan Jepang saling memiliki ketergantungan tinggi dari sisi ekonomi, sehingga 'perpisahan ekonomi' sulit untuk dilaksanakan.Menurut laporan tersebut, Korea Selatan dan Jepang berhubungan selama puluhan tahun, dan volume perdagangan tahunan antara kedua negara mencapai 85 miliar dolar Amerika.Jepang mendistribusikan bahan baku utama yang dibutuhkan dalam industri teknologi tertinggi Korea Selatan. Di sisi lain, perusahaan besar Korea Selatan mempunyai pengalaman dan sumber lain yang dapat menanggulangi pembatasan ekspor Jepang, namun perusahaan kecil dan menengah tidak mengetahui produk apa yang sebenarnya mendapat pengaruh secara serius.NYT juga menyampaikan situasi di Korea Selatan, yang mempertimbangkan kembali ketergantungan tinggi mereka terhadap impor Jepang.Mereka juga menekankan bahwa hubungan ekonomi antara Korea Selatan dan Jepang sangatlah penting bagi AS, karena AS harus bekerja sama dengan Korea Selatan dan Jepang untuk menghadapi Korea Utara dan China.Sehubungan dengan konflik perdagangan antara kedua negara, NYT menjelaskan bahwa baik Korea Selatan maupun Jepang, sulit untuk mengatasi kesengsaraan karena ekspor Jepang terus menurun sejak bulan Desember tahun lalu, dan jumlah penjualan produk Korea Selatan di luar negeri juga menurun secara drastis.NYT memperkirakan bahwa dibutuhkan beberapa tahun untuk mengubah hubungan ekonomi antara kedua negara, sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain melakukan kerja sama.