Petenis Korsel Chung Hyeon Kalahkan Verdasco

Photo : YONHAP News

Pemain tenis Korea Selatan, Chung Hyeon mengalahkan pemain tenis Spanyol, Fernando Verdasco Carmona pada putaran kedua tunggal pria di Turnamen Tenis AS Terbuka di Billie Jean King National Tennis Center, New York pada hari Kamis (29/8/19) waktu setempat.Chung sudah tiga kali maju ke tiga putaran langsung kejuaraan dunia, termasuk Prancis Terbuka tahun 2017 dan Australia Terbuka tahun 2018.Dalam AS Terbuka kali ini, Chung memenangkan dua putaran, dan akan berlawanan dengan pemain Spanyol Rafael Nadal pada putaran ketiga.Pertandingan antara Chung Hyeon dan Nadal akan berlangsung pada tanggal 1 September waktu Korea.Chung Hyeon sudah dua kali kalah oleh Nadal dengan skor keduanya 0-2 hingga saat ini.