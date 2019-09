CFC Korsel-AS Pindah ke Pyeongtaek Hingga Tahun 2021

Photo : YONHAP News

Komando Pasukan Gabungan (CFC) Korea Selatan-Amerika Serikat, dipindahkan ke pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Pyeongtaek hingga tahun 2021 mendatang.Rencana pemindahan tersebut akan secara final diizinkan oleh kedua pihak di Pertemuan Konsultasi Keamanan (SCM) antara Korea Selatan dan AS ke-51, yang digelar di Seoul pada akhir bulan Oktober atau awal bulan November mendatang.Semua jasa di pangkalan militer Amerika Serikat di Yongsan, Seoul akan berakhir hingga akhir tahun ini, sehingga tidak ada lagi militer Amerika Serikat yang tinggal di sana.Ditafsirkan bahwa pemisahan pangkalan militer AS sampai tahun 2021 direncanakan sesuai dengan transfer hak kontrol masa operasi perang (OPCON) pada tahun terakhir pemerintahan Presiden Moon Jae-in, yaitu tahun 2022 mendatang.