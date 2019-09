Kemhan Korsel: AS Positif Atas Pengembalian Pangkalan Militer AS di Korsel

Photo : KBS News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa Seoul dan Washington telah lama membicarakan isu pengembalian pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan dan AS juga menunjukkan sikap positif terhadap hal tersebut.Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan Choi Hyun-soo menyampaikan dalam pengarahan rutinnya pada hari Selasa (3/9/19), bahwa kedua pihak telah mengadakan pembicaraan dalam jangka panjang mengenai masalah tersebut, sejalan dengan rencana relokasi pangkalan militer AS di Korea Selatan.Dia lebih lanjut mengatakan bahwa pihak AS telah mengindikasikan posisi yang positif, mengenai permintaan Korea Selatan untuk mengembalikan wilayah keberadaan pasukan militer AS ke Korea Selatan secara lebih dini.Jubir Choi menambahkan bahwa AS berharap agar relokasi pangkalan militer AS di Yongsan, Seoul ke Pyeongtaek dapat dilaksanakan dengan lancar, sehingga segera tersedia kondisi yang layak untuk membangun Taman Yongsan yang tengah didorong oleh pemerintah Korea Selatan.