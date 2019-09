Militer AS Kerja Sama dengan Korsel dalam Pengembalian Pangkalan Militer AS di Korsel

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan keputusan pemerintah Korea Selatan untuk mengembalikan pangkalan militer Amerika Serikat di Korea Selatan, militer Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan pada hari Rabu (4/9/19) mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan dalam hal tersebut.Bagian hubungan masyarakat militer Amerika Serikat di Korea Selatan menyampaikan kepada kantor berita Yonhap, bahwa pihaknya telah menyadari isu pengembalian pangkalan militer AS di Korea Selatan yang diputuskan pemerintah Seoul pada tanggal 30 Agustus lalu dan menghargai keputusan tersebut.Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Choi Hyun-soo pada hari Selasa (3/9/19), mengatakan isu pengembalian pangkalan militer Amerika Serikat tersebut telah dibicarakan dengan Amerika Serikat sejak lama, sejak pangkalan militer Amerika Serikat dipindahkan ke Pyeongtaek sesuai dengan relokasi pangkalan militer Amerika Serikat di Korea Selatan.Pihak militer Amerika Serikat menyampaikan bahwa pihaknya berharap pemindahan pangkalannya dari Yongsan ke Pyeongtaek berjalan dengan lancar, sehingga rencana pemerintah Korea Selatan untuk membuat Taman Yongsan dapat segera dilaksanakan.Korea Selatan dan Amerika Serikat telah sepakat untuk merelokasi pangkalan militer Amerika Serikat di Korea Selatan sejak awal tahun 2000-an dan membahas isu pengembalian lahan pangkalan militer Amerika Serikat.Berdasarkan hal tersebut, 54 dari 80 pangkalan militer AS sudah dikembalikan kepada pemerintah Korea Selatan dan sisa 26 pangkalan lainnya sedang dalam proses perundingan.Proses pengembalian pangkalan militer Amerika Serikat itu ditunda dalam waktu yang lama karena kedua pihak yang bersangkutan sulit mencapai kesepakatan dalam penanggungan biaya besar untuk pembersihan polusi lingkungan.