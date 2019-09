Empat Warga Korsel Berhasil Diselamatkan dalam Insiden Kapal Kargo Terbalik di AS

Photo : YONHAP News

Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa keempat awak kapal Korea Selatan yang terperangkap di dalam kapal kargo yang terbalik di pantai timur AS, telah diselamatkan pada hari Senin (9/9/19) waktu setempat.Penjaga Pantai AS mengumumkan bahwa pihaknya telah berhasil menyelamatkan keempat awak kapal, pada hari Senin sekitar pukul 18:00 waktu setempat melalui akun Twitter-nya.Pihaknya mengatakan bahwa kru penyelamat telah menyelamatkan anggota awak kapal terakhir dari kapal Golden Ray.Berita penyelamatan datang lebih dari 30 jam setelah kapal kargo Golden Ray terbalik ketika meninggalkan Pelabuhan Brunswick, Georgia, pada hari Minggu (8/9/19).Sebelumnya pada hari Senin, Penjaga Pantai AS mengonfirmasi bahwa empat anggota awak kapal masih hidup dan menyelamatkan tiga dari mereka terlebih dahulu. Awak kapal terakhir yang berada di dalam kapal, juga pada akhirnya berhasil diselamatkan.Penjaga Pantai AS sejak pukul 07:00 melakukan operasi penyelamatan, dengan mengerahkan helikopter dan kru penyelamat ke lokasi insiden tersebut.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa keempat warga Korea Selatan yang diselamatkan dalam kondisi yang relatif baik dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.