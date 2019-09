Tujuh dari Sepuluh Warga AS Setuju Pasukan Militer AS di Korsel Ditambah atau Dipertahankan

Photo : YONHAP News

Tujuh dari sepuluh warga Amerika Serikat (AS) menganggap bahwa pasukan militer AS di Korea Selatan, harus ditambah atau dipertahankan pada level yang sudah ada.Hal itu dinyatakan dalam hasil jajak pendapat online yang dilakukan oleh Dewan Chicago Urusan Global bersama Korea Foundation (KF), terhadap 2.059 warga AS mulai tanggal 7-20 Juli.Menurut hasil penelitian yang dirilis pada hari Senin (9/9/19) waktu setempat, 12 persen responden menjawab pasukan militer AS di Korea Selatan harus ditambah, dan 57 persen responden mengatakan pasukan AS harus tetap dipertahankan pada level yang sudah ada.Sebanyak 69 persen dari keseluruhan responden tampaknya mengatakan bahwa mereka mendukung peningkatan atau pertahanan pasukan militer AS di Korea Selatan.Hanya 16 persen responden yang setuju bahwa pasukan AS harus dikurangi dan 13 persen responden mengatakan pasukan AS harus menarik diri dari Korea Selatan.Ketika Korea Utara menyerang Korea Selatan, sebanyak 58 persen responden setuju untuk mengerahkan pasukan AS dalam upaya mempertahanan Korea Selatan.Selain itu, hasil survei pandangan warga AS mengenai pengaruh Korea Selatan terhadap AS, mencatat 5 poin dari nilai sempurna 10 poin. Pengaruh Korea Selatan terhadap AS terus meningkat dari 4,5 poin pada tahun 2017, menjadi 4,8 poin pada tahun lalu.