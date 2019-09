Utusan Nuklir Korsel, AS Adakan Pembicaraan Telepon Setelah Korut Tawarkan Dialog

Photo : YONHAP News

Utusan nuklir Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan pembicaraan via telepon pada hari Senin (9/9/19), setelah Pyongyang menyampaikan kehendaknya untuk melanjutkan pembicaraan denuklirisasi dengan Washington.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon, berbicara dengan mitranya dari AS, Stephen Biegun melalui telepon.Kementerian itu menjelaskan, kedua pejabat itu membahas situasi terkini di seputar Semenanjung Korea serta cara-cara untuk mencapai denuklirisasi yang lengkap dan memajukan pembangunan perdamaian di Semenanjung Korea.Ditambahkan bahwa keduanya sepakat untuk bertemu dalam waktu dekat untuk melanjutkan perundingan mereka.Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui mengumumkan pada hari Senin (9/9/19), bahwa Korea Utara bersedia untuk duduk tatap muka di meja perundingan dengan AS, untuk mengadakan diskusi komprehensif pada akhir bulan September, di waktu dan tempat yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.