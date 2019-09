Legislatur Negara Bagian California AS Tetapkan ‘Hari Hangeul’ sebagai Hari Peringatan

Photo : YONHAP News

Legislatur Negara Bagian California, Amerika Serikat (AS), menetapkan hari penciptaan huruf Korea, yakni 'Hari Hangeul' sebagai hari peringatannya.Asisten Park Dong-woo di Kantor Parlemen Sharon Quark-Silva, di Legislatur Negara Bagian California pada hari Rabu (11/9/19) waktu setempat, mengatakan bahwa senat majelis negara bagian itu pada tanggal 9 September, dengan suara bulat meloloskan rancangan untuk menetapkan tanggal 9 Oktober setiap tahunnya, sebagai 'Hari Hangeul'.Rancangan tersebut merupakan inisiatif bersama tiga anggota parlemen, termasuk anggota parlemen Sharon Quark-Silva dan anggota parlemen asal Korea Selatan, Choi Suk-ho.Sebagai hasilnya, tanggal 9 Oktober akan dirayakan sebagai 'Hari Hangeul' mulai tahun ini di California, tanpa adanya penandatanganan Gubernur California.Park lebih lanjut mengatakan, bahwa peringatan pertama sebuah bahasa minoritas di AS ini, akan menjadi kesempatan baik untuk memperkenalkan kehebatan Hangeul ke seluruh dunia.Abjad Korea, yang disebut Hangeul, merupakan salah satu dari lima bahasa yang didorong oleh Badan Keamanan AS, agar warganya belajar di tingkat keamanan nasional. Saat ini, lebih dari 50.000 orang warga AS sedang mempelajari Hangeul.