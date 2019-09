Pabrik Minyak Arab Saudi, Aramco Terbakar Setelah Diserang Drone

Photo : YONHAP News

Pabrik milik perusahaan minyak Arab Saudi, Aramco, terbakar pada hari Sabtu (14/9/19) subuh waktu setempat setelah diserang drone.Pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwa fasilitas di perusahaan Aramco dan kilang minyak di Provinsi Khurais diserang drone, sehingga pengoperasian dua fasilitas tersebut dihentikan untuk sementara waktu.Kelompok pemberontak Yaman yang didukung oleh Iran, mengklaim bahwa mereka adalah pelaku serangan kali ini dengan menggunakan 10 unit drone.Akibat serangan kali ini, jumlah produksi minyak mentah berkurang sebanyak 5.700.000 barel per harinya, yang merupakan separuh dari seluruh jumlah produksi minyak Arab Saudi. Akibatnya, jumlah produksi minyak mentah sebesar 5 persen dari produksi minyak mentah harian dunia berkurang, sehingga harga minyak internasional diperkirakan akan naik sekitar 100 dolar Amerika per barel.Diperkirakan bahwa negara-negara Asia termasuk Korea Selatan dan Jepang, yang mengonsumsi minyak mentah dari Saudi sebanyak 4 juta barel per harinya akan mengalami kesulitan.Sementara itu, Amerika Serikat (AS) menunjuk Iran sebagai subyek pelaku serangan bukan hanya dalang dalam kasus kali ini.Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan bahwa Iran melakukan serangan kepada fasilitas pemasok energi seluruh dunia, dan mendesak masing-masing negara untuk mengkritik Iran.Namun, Kementerian Luar Negeri Iran membantah klaim AS, serta Komandan Angkatan Udara Iran mengatakan dirinya siap untuk melakukan perang dengan AS.Akibat kasus kali ini, diperkirakan baik KTT antara AS dan Iran yang tengah dipersiapkan dengan bantuan dari Prancis, maupun negosiasi nuklir antara Iran dan negara-negara di Eropa akan mengalami gangguan.