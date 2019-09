Trump Izinkan Pengeluaran Cadangan Minyak Strategis

Photo : YONHAP News

Seiring dengan munculnya keprihatinan terhadap kenaikan harga minyak internasional akibat pengeboman fasilitas minyak di Arab Saudi, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengizinkan pengeluaran cadangan minyak strategis untuk menstabilkan pasar.Di pasar minyak internasional, harga minyak mentah Brent per barelnya naik lebih dari 12 persen, dan harga minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) naik sebesar 15 persen akibat jumlah produksi minyak bumi harian di Arab Saudi yang berkurang separuh akibat serangan fasilitas minyak oleh drone pada pekan lalu.Untuk menstabilkan pasar, Presiden Trump mengizinkan pengeluaran cadangan minyak strategis pada hari Minggu (15/9/19) waktu setempat, melalui akun twitter-nya.Kantor Berita Bloomberg melaporkan bahwa jumlah cadangan minyak strategis yang dikeluarkan mencapai 660 juta barel.Sehubungan dengan dalang serangan drone di Arab Saudi, perang urat saraf antara AS dan Iran terus berlangsung. Baik pemerintah Washington dan media di AS, menunjuk antara Iran atau Irak sebagai dalang kasus kali ini, namun kedua negara dengan keras membantah keterlibatannya.Sementara itu, seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa tekanan AS terhadap program nuklir Iran terus berlangsung, namun juga membuka kemungkinan pembukaan KTT antara AS dan Iran di sela Sidang Umum PBB.