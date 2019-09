Imbas Serangan Arab Saudi, Harga Minyak Mentah Capai Titik Tertinggi Dalam 11 Tahun

Photo : YONHAP News

Harga minyak mentah melonjak akibat gangguan produksi dan meningkatnya ketegangan setelah serangan terhadap dua fasilitas minyak di Arab Saudi pada hari Sabtu (14/9/19).Di bursa berjangka komoditi, The New York Mercantile Exchange (NYMEX), minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melonjak 14,7 persen atau 8,05 dolar Amerika jika dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya, ditutup di angka 62,90 dolar Amerika per barel pada perdagangan hari Senin (16/9/19).Harga minyak itu sempat naik ke kisaran 15,5 persen, yang dilaporkan melonjak ke titik tertinggi dalam 11 tahun sejak Desember 2008.Di bursa London, minyak mentah Brent melonjak 13,05 persen menjadi 68,08 dolar Amerika per barel pada hari Senin sore. Harga minyak Brent juga sempat meroket hingga 20 persen pada malam sebelumnya.Pengoperasian dua fasilitas minyak di Arab Saudi dihentikan, sehingga pemerintah negara tersebut dilaporkan telah memangkas produksi harian minyak mentah, menjadi sekitar setengahnya.