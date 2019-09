Kepala BIN Korsel Bertolak ke AS Jelang KTT Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Kepala Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (BIN), Suh Hoon dilaporkan telah bertolak menuju Amerika Serikat (AS) pada pekan ini.Seorang pejabat dari komite intelijen parlemen mengatakan kepada Yonhap News pada hari Selasa (17/9/19), bahwa kepala Suh sudah berangkat ke AS minggu ini.Namun, tanggal keberangkatan yang tepat dan tujuan perjalanannya masih belum diungkapkan.Suh tidak menjelaskan latar belakang kunjungannya ke Washington, namun ditafsirkan bahwa ia hendak bertemu dengan para pejabat AS dan mengoordinasikan agenda KTT menjelang kunjungan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in ke New York, minggu depan dalam rangka menghadiri pertemuan Sidang Umum PBB dan mengadakan KTT dengan Presiden AS, Donald Trump.