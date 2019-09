Utusan Nuklir Korsel Kunjungi AS untuk Bertemu Biegun

Photo : YONHAP News

Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon mengutarakan bahwa momentum dialog antara Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) harus dipertahankan dan kedua belah pihak pasti akan mengambil pendekatan yang fleksibel untuk membuat kemajuan yang bermakna.Lee menyampaikan hal tersebut di hadapan para wartawan pada hari Kamis (19/9/19), sebelum bertolak menuju AS untuk bertemu dengan Perwakilan Khusus untuk Kebijakan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun.Lee menyatakan bahwa dalam pertemuan mereka, keduanya diharapkan untuk membahas pendekatan dan strategi koordinasi sebelum Korea Utara dan AS melanjutkan negosiasi, yang kemungkinan akan dilaksanakan pada akhir bulan ini.Lee akan tetap berada di Washington hingga hari Sabtu (21/9/19), dan bertemu dengan pejabat AS lainnya yang kemungkinan besar adalah anggota dari Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri AS, serta para ahli dari wadah pemikir setempat.Lee menambahkan tidak ada rencana untuk melakukan kontak dengan pihak Korea Utara selama perjalanannya ke AS kali ini.