Stilwell: AS Aktif Terlibat dalam Upaya Penyelesaian Konflik Korsel-Jepang

Photo : YONHAP News

Asisten Urusan Asia Timur dan Pasifik di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), David Stilwell menyampaikan bahwa Washington tengah secara agresif terlibat dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang.Stilwell membuat pernyataan tersebut di sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada hari Rabu (18/9/19) waktu setempat, untuk menanggapi kritik bahwa AS tidak memainkan peran aktif untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara dua sekutu utamanya di Asia Timur Laut.Stilwell menyebutkan bahwa AS sebenarnya terlibat secara aktif, dengan memperjelas hanya karena aktivitas itu mungkin tidak terlihat secara nyata, bukan berarti itu pihaknya tidak melakukan apapun.Pejabat AS meyakinkan bahwa AS akan terus berupaya dan mendorong Seoul dan Tokyo untuk mencari solusi positif, sambil menekankan pentingnya aliansi trilateral.