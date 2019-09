15 Pangkalan Militer AS di Korsel Ditutup dan Dikembalikan ke Pemerintah Korsel

Photo : YONHAP News

Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (USFK) menyatakan sebanyak 15 pangkalan militernya telah ditutup dan dapat akan dikembalikan ke pihak Korea Selatan secepat mungkin.Pihak USFK pada hari Rabu (18/9/19), menjelaskan bahwa 15 pangkalan pasukan militer Amerika Serikat (AS) dari total 26 pangkalannya, termasuk 4 pangkalan yang secara khusus diminta oleh pemerintah Korea Selatan untuk dikembalikan sesegera mungkin, sudah dikosongkan dan ditutup.Ditambahkan bahwa USFK telah berjanji untuk mengembalikan pangkalan-pangkalan itu sesegera mungkin, berdasarkan Rencana Pengelolaan Lahan Gabungan (LPP) pada tahun 2002, Rencana Relokasi Pangkalan Yongsan (YRP) pada tahun 2004 dan juga perjanjian tentang status pasukan AS di Korea Selatan (SOFA), sebagai bukti persekutuan antara Korea Selatan dan AS.Sebelumnya pada tanggal 30 Agustus lalu, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk secara aktif mendorong pengembalian lebih awal terhadap 26 pangkalan militer AS di Korea Selatan, sejalan dengan rencana relokasi pangkalan militer AS di Korea Selatan.