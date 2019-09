Utusan Nuklir Korsel: Pembicaraan Korut-AS Mungkin Segera Dilanjutkan

Photo : KBS News

Utusan nuklir utama Korea Selatan mengatakan pada hari Kamis (19/9/19) bahwa Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) dapat melanjutkan pembicaraan denuklirisasi tingkat kerja "sesegera mungkin."Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon, membuat pernyataan kepada wartawan segera setelah dia tiba di Washington untuk berbicara dengan rekannya, Perwakilan Khusus untuk Kebijakan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun.Lee mengatakan Washington dan Pyongyang tetap berkomunikasi secara konstan, dengan menambahkan bahwa saluran New York selalu terbuka dan mereka dapat berkomunikasi kapan pun mereka mau.Saluran New York merujuk pada misi Korea Utara untuk PBB, yang sering digunakan sebagai saluran komunikasi yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi antara Washington dan Pyongyang.Lee juga mengatakan bahwa ia berharap negosiasi tingkat kerja antara Washington dan Pyongyang akan dilanjutkan pada bulan ini, dan sangat penting bagi kedua pihak untuk melakukan pembicaraan.Dia juga mencatat bahwa Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui mengatakan pada awal bulan ini bahwa Korea Utara bersedia untuk melanjutkan pembicaraan dengan AS pada akhir bulan September.Lee dijadwalkan untuk bertemu Biegun dan para pejabat AS lainnya dari Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri AS sebelum terbang ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB pada hari Sabtu (21/9/19).